Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко рассказал о возвращении в КХЛ

Игрок сборной России не допускал мыслей о том, что ему придется уехать из США.

Нападающий "Сент-Луис Блюз" и сборной России Владимир Тарасенко поделился воспоминаниями о том, как он уезжал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ - прим.). Игрок выступает за океаном с 2013 года. Последним его клубом в КХЛ был СКА из Санкт-Петербурга.

"Когда я уезжал за океан, многие мне говорили, что я на коленях приползу обратно. Никогда не говорил ничего плохого про КХЛ, это лига, в которой я начинал. Но в тот момент возвращение стало бы для меня крахом. Те, кто это говорил, почувствовали бы, что я действительно не смог. На карьеру в НХЛ я тогда поставил все, что было. Но как же бывает приятно, когда в итоге ты чего-то достигаешь. В тебя не верили, а ты смог. Это не злорадство, а радость, что ты, имея амбиции и задавая себе планку, был прав" - сказал Тарасенко в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Напомним, в прошлом году Владимир Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в составе "Сент-Луис". В финальной серии был обыгран "Бостон Брюинз" - 4:3.

В нынешнем сезоне Тарасенко провел всего 10 матчей и набрал 10 очков. В октябре 2019 года форвард получил травму плеча и выбыл из строя на пять месяцев.

Ранее стало известно, что защитник "Колорадо" Никита Задоров планирует остаться в США после завершения карьеры.

Видео: YouTube / NHL Россия