Защитник "Колорадо" Никита Задоров планирует жить в США после завершения карьеры

Хоккеисту сборной России не нравится то, что происходит на родине.

Защитник клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров ответил в Instagram на вопросы своих подписчиков. У хоккеиста сборной России спрашивали о жизни в США и планах на будущее.

На вопрос, где он планирует жить после завершения карьеры, Задоров ответил: "Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что моей семье здесь (в США - прим.) будет лучше".

Напомним, 12 марта НХЛ приостановила регулярный сезон в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее стало известно, что игрокам лиги разрешили вернуться домой с условием соблюдать карантин.

Фото: NHL.com