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Харрис привела к присяге нового министра труда США

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Должность получил Мартин Уолш.

Американский вице-президент Камала Харрис привела к присяге нового министра труда США. Трансляцию торжественной церемонии вели местные телеканалы. На пост утвержден Мартин Уолш. Ранее его кандидатуру утвердили представители Сената Конгресса. В поддержку чиновника выступили 68 законодателей, против высказались 29 человек.

Напомним, что Мартин Уолш с 2014 года занимал пост мэра Бостона в штате Массачусетс. По данным местного издания Washington Examiner, с утверждением кандидатуры Уолша все вакансии на основные посты в новом президентском кабинете оказались заполнены. Теперь администрация Джо Байдена может сосредоточиться на рассмотрении лиц, которых выдвинули на должности заместителей и помощников чиновников высокого ранга.

Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now

Теги: камала харрис, мартин уолш, минтруд
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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