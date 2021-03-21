Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя

Харрис в ответ, шутя, сказала, что здесь нечего добавить.

Президент США Джо Байден счел вице-президента США Камалу Харрис умнее себя. Заявление он сделал, представляя её сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты.

Во время выступления в Джорджии глава государства заявил, что сразу следовало дать слово Харрис.

И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я. Джо Байден, президент США

Харрис в ответ, шутя, сказала, что здесь нечего добавить.

Ранее Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе.

Видео: Youtube/Am Ug Media