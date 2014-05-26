Губернатор Петербурга рассказал о ярких событиях прошлой недели

Итогами недели глава города поделился на своей странице в социальных сетях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал о ярких событиях прошлой недели.

Во вторник, 8 июня, глава города провёл первый сеанс видеоконференцсвязи с использованием новейшего квантового коммуникационного канала. Протяженность тестового участка магистральной квантовой сети составила более 700 км. К 2024-му году она должна достигнуть 7 тыс. км.

В среду, 9 июня, в Москве объявили лауреатов Государственной премии 2020 года в области науки и техники. Премию за создание и развитие нового научного направления – спектроскопии спиновых шумов получил авторский коллектив из Петербурга, в который вошли заведующий лабораторией Физико-технического института им. А.Иоффе Евгений Александров и ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории оптики им. И.Уральцева Санкт‑Петербургского государственного университета Валерий Запасский.

Беглов также напомнил, что шесть петербургских университета попали в топ лучших вузов планеты. Об этом свидетельствуют данные исследования QS World University Rankings 2022 компании Quacquarelli Symonds.

Кроме того, Петербург провёл первый матч. Так, футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в первом матче группы B чемпионата Европы со счетом 0:3. Однако выяснилось, что многие участники футбольного праздника не соблюдают эпидемиологические нормы. В связи с чем Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня.

Также Петербург совместно с Росатомом оптимизировали работу прививочных пунктов. Теперь в сутки через каждую точку проходит до 200 человек. В городе развернута доступная сеть из 134 пунктов.

На прошлой неделе Александр Беглов обсудил с РЖД развитие пригородного сообщения. На Петербургском международном экономическом форуме мы договорились о запуске тактовых электричек и скоростных поездов, которые улучшат связь между городом и населенными пунктами Ленобласти.

Ранее мы писали, что Петербург потратит на празднование Дня ВМФ 27 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов