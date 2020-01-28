Между Петербургом и Москвой протянули квантовую линию связи

Линию связи невозможно взломать, данные останутся конфиденциальными.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл первый сеанс видеоконференцсвязи с использованием новейшего квантового коммуникационного канала 8-го июня. На втором конце провода в Москве находились заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также должностные лица связались по телефону, который подключили к новому каналу связи. По словам Чернышенко, это первый в истории России квантовый магистральный защищённый канал. Благодаря ему системы государственного управления, личные данные граждан и коммерческая информация будут в безопасности. Квантовые коммуникации считаются современным технологическим трендом.

Разработкой сети и исследованиями занимается РЖД совместно с другими организациями, например, Университетом ИТМО.

Протяженность тестового участка магистральной квантовой сети составила более 700 км. К 2024-му году она должна достигнуть 7 тыс. км.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в рамках ПМЭФ-2021 Сбер представил продуктовую линейку "умных устройств".

Фото: gov.spb.ru