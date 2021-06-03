В рамках ПМЭФ-2021 Сбер представил продуктовую линейку "умных устройств"

В линейку вошли ТВ-приставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, а также новинки этого года – операционная система для телевизоров Салют ТВ и инновационный ТВ-медиацентр SberBox Top.

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер представил линейку "умных устройств" IT-компании SberDevices. В неё входят ТВ-приставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, а также новинки этого года – операционная система для телевизоров Салют ТВ и инновационный ТВ-медиацентр SberBox Top.

SberBox Top позволяет по-новому взглянуть на домашние развлечения за счет интеллектуальной камеры. Она даёт возможность пользователям заниматься спортом с виртуальном тренером, играть в приложения с дополненной реальностью или совершать видеозвонки на большом экране.

Более того, пользователи смогут управлять устройством с помощью жестов и голоса. В SberBox Top встроены динамики и микрофонная матрица, которые позволяют поддерживать связь с другими "умными устройствами", а также общаться с виртуальными помощниками. SberBox Top можно приобрести в фирменном магазине sberdevices.ru или же в магазинах М.Видео-Эльдорадо.

Сбер также представил не менее интересное "умное устройство" – Салют. Благодаря операционной системе пользователи смогут узнать погоду или поставить будильник даже при выключенном телевизоре. Кроме того, обладатели Салют ТВ смогут смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре "Okko", слушать музыку в "СберЗвук", смотреть телеканалы от "Смотрёшки", а также иметь доступ к играм, приложениям и виртуальным ассистентам операционной системы. Уже в июне этого года телевизоры с Салют ТВ будут доступны каждому.

Видео: Piter.tv