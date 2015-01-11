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Губернатор Ленобласти поздравил жителей с 28-летием со дня принятия Устава Ленобласти
Сегодня, 9:31
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Губернатор Ленобласти поздравил жителей с 28-летием со дня принятия Устава Ленобласти

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Принятие устава стало важным шагом на пути развития региона.

Ровно 28 лет назад, 27 октября 1994 года, был принят Устав Ленинградской области. С памятной датой жителей региона поздравил губернатор Александр Дрозденко.

По словам губернатора, многое из достигнутого стало возможным именно благодаря приверженности принципам, заложенным в документе. Власти региона продолжают совершенствовать законодательную базу, которая помогает Ленобласти развиваться.

Пусть и в дальнейшем Устав остается правовым фундаментом всех позитивных преобразований Ленинградской области, гарантом ее дальнейшего процветания.

Александр Дрозденко

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, устав ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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