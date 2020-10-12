Группа "Ногу Свело!" выпустила клип про протесты в Белоруссии

Песня "Молчание Ягнят" стала ответом на несправедливость, которая царит не только в Белоруссии, но и во всем мире.

Российская рок-группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Молчание Ягнят". Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

В ролике мелькают кадры с демонстраций, которые прошли в Белоруссии и России за последние несколько лет. С помощью оригинальной идеи музыканты как будто оказались в гуще событий. Их песня стала ответом на несправедливость, которая царит не только в Белоруссии, но и во всем мире.

"Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни […] Наши песни — это наш ответ, наш способ это проанализировать и пережить ", - заявил лидер группы Максим Покровский.

Весной группа "Ногу Свело!" уже высказывалась по поводу текущей повестки, выпустив мини-альбом "4 стадии карантина" и два клипа на песни "Золотое время" и "Дышать!".

Видео: YouTube / Nogu Sveló!