Группа "Ногу Свело!" выпустила клип про протесты в Белоруссии

Российская рок-группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Молчание Ягнят". Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.
В ролике мелькают кадры с демонстраций, которые прошли в Белоруссии и России за последние несколько лет. С помощью оригинальной идеи музыканты как будто оказались в гуще событий. Их песня стала ответом на несправедливость, которая царит не только в Белоруссии, но и во всем мире.
"Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни […] Наши песни — это наш ответ, наш способ это проанализировать и пережить ", - заявил лидер группы Максим Покровский.
Весной группа "Ногу Свело!" уже высказывалась по поводу текущей повестки, выпустив мини-альбом "4 стадии карантина" и два клипа на песни "Золотое время" и "Дышать!".
Видео: YouTube / Nogu Sveló!
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