Эта композиция вошла в мини-альбом "4 стадии карантина".

Российская рок-группа "Ногу свело!" выпустила клип на песню "Золотое время". Видеоролик появился на официальном YouTube-канале музыкантов.

Этот клип был снят в поддержку нового мини-альбома группы "4 стадии карантина". Лидер группы Максим Покровский охарактеризовал видеоролик как "постапокалиптическое спокойствие". На видео можно увидеть пустынный пляж, заброшенные дома и безлюдные улицы. Сам Покровский большую часть времени в клипе проводит в защитной маске.

Трек "Золотое время" был записан на самоизоляции, в домашних условиях. Солист группы заявил, что мы можем выбирать практически все в нашей жизни, не можем выбрать только одного – время, в котором живем.

В мини-альбом "4 стадии карантина" вошли еще три композиции: "Телезвезда", "Селекция" и "Дышать". Удаленно над пластинкой работал гитарист американского состава "Ногу свело!" Дмитрий Вишнепольский.

Фото: представители группы "Ногу свело!"

Видео: YouTube / Nogu Sveló!