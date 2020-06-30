Группа "Ногу свело!" выпустила клип на песню "Дышать!"

Солист группы заявил, что рассматривает композицию как гимн свободе.

Российская рок-группа "Ногу свело!" выпустила новый клип на песню "Дышать!". Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

"Рассматривать песню "Дышать!" как гимн свободе или нет — это дело слушателя (…). Но лично для меня это на 100% так", - отметил солист группы Макс Покровский.

Музыкант заявил, что считает свободу самым большим богатством, самой устойчивой валютой и выгодной инвестиций. Покровский отметил, что заплатил весьма высокую цену, чтобы находиться в том состоянии, в котором сейчас находится он – свободы принятия решений и совершения поступков.

В съемках клипа приняла участие вся команда группы "Ногу свело!" и профессиональные врачи – Игорь Шорман и Вероника Дубровская. В финальном припеве звучит хор из сотни голосов поклонников, сведенных в одну звуковую дорожку.

Удаленно над композицией работал гитарист американского состава "Ногу Свело!" Дмитрий Вишнепольский. Кроме исполнения гитарных партий он сыграл на скрипке.

Песня "Дышать!" появилась в середине мая этого года и была записана в домашней студии в условиях самоизоляции. Она вошла в мини-альбом "Четыре стадии карантина".

Ранее Макс Покровский рассказал Piter.TV о карантине, подземной студии и новом альбоме.

Видео: YouTube / Nogu Sveló!