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Городские парки откроют на третьем этапе снятия ограничений
Сегодня, 21:39
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smirenny

Городские парки откроют на третьем этапе снятия ограничений

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С 1 июня начнется первый этап.

Как стало известно в пятницу, 29 мая, парки в городе откроют для посещения еще не скоро: только на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По мнению чиновника, если сейчас откроются парки и скверы, то количество заболеваний возрастет и тогда придется вернуть ограничения

Если тренд на снижение заболевания сохранится, то следующим шагом станет разрешение уличного спорта. В парках опасно – там на площадках собирается много людей

отметил Елин.

Помимо этого вице-губернатор напомнил об обязательном ношении масок и перчаток в магазинах и транспорте. 

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Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ограничения, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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