Городские парки откроют на третьем этапе снятия ограничений

С 1 июня начнется первый этап.

Как стало известно в пятницу, 29 мая, парки в городе откроют для посещения еще не скоро: только на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По мнению чиновника, если сейчас откроются парки и скверы, то количество заболеваний возрастет и тогда придется вернуть ограничения.

Если тренд на снижение заболевания сохранится, то следующим шагом станет разрешение уличного спорта. В парках опасно – там на площадках собирается много людей отметил Елин.

Помимо этого вице-губернатор напомнил об обязательном ношении масок и перчаток в магазинах и транспорте.

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Фото: Piter.TV