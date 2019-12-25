Если ситуация с коронавирусом ухудшится, все ограничения вернут

Вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что администрация города готовит ряд послаблений, но с некоторыми оговорками.
Так, если заболеваемость пойдет вверх, то все ограничения, введенные ранее, вернут.
У нас все-таки коэффициент распространения падает, мы считаем, что мы пик прошли, количество коек свободных у нас растет. Я не хочу внушать лишний оптимизм, но мы очень активно готовимся к тому, чтобы сделать целый ряд послаблений
отметил чиновник.
Однако у губернатора города другое мнение.
Ранее мы писали, что Евгений Шляхто заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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