Если ситуация с коронавирусом ухудшится, все ограничения вернут

Администрация готовит ряд послаблений.

Вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что администрация города готовит ряд послаблений, но с некоторыми оговорками.

Так, если заболеваемость пойдет вверх, то все ограничения, введенные ранее, вернут.

У нас все-таки коэффициент распространения падает, мы считаем, что мы пик прошли, количество коек свободных у нас растет. Я не хочу внушать лишний оптимизм, но мы очень активно готовимся к тому, чтобы сделать целый ряд послаблений отметил чиновник.

Однако у губернатора города другое мнение.

Ранее мы писали, что Евгений Шляхто заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV