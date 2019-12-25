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Если ситуация с коронавирусом ухудшится, все ограничения вернут
Сегодня, 20:58
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smirenny

Если ситуация с коронавирусом ухудшится, все ограничения вернут

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Администрация готовит ряд послаблений.

Вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что администрация города готовит ряд послаблений, но с некоторыми оговорками. 

Так, если заболеваемость пойдет вверх, то все ограничения, введенные ранее, вернут. 

У нас все-таки коэффициент распространения падает, мы считаем, что мы пик прошли, количество коек свободных у нас растет. Я не хочу внушать лишний оптимизм, но мы очень активно готовимся к тому, чтобы сделать целый ряд послаблений

отметил чиновник.

Однако у губернатора города другое мнение. 

Ранее мы писали, что Евгений Шляхто заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ограничения, послабления, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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