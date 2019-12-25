Губернатор напомнил, что город еще не вышел на плато

Число заражений превышает число выздоровлений.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что количество заражений в Петербурге превышает количество выздоровлений, это значит, что город все еще не вышел на плато. Об этом сообщил губернатор.

Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого всё равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато заявил глава города.

Однако ограничительные меры в Петербурге все же смягчили: теперь носить перчатки и маски на улице необязательно.

Напомним, что поликлиника на улице Ленсовета станет стационаром для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV