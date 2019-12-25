Город хочет закупить микроавтобусы для транспортной реформы

На некоторых маршрутах автобусы заменят микроавтобусами.

Как сообщил глава комтранса Петербурга Кирилл Поляков в интервью изданию "Фонтанка", в транспортной реформе могут произойти некоторые изменения. В разговоре чиновник также упомянул, что "не зря ездил смотреть "Газель Сити".

Глава комитета также отметил, что "Пятый парк" попросил разрешения перейти на малые машины, из-за того, что на некоторые маршруты нет смысла "гонять" автобусы. Новые контракты с перевозчиками планируют заключать по гибкой форме, которая позволит менять использование автобусов различного класса.

Ранее мы писали, что Петербург получил сотню новых двухсекционных автобусов.

Напомним, что в России стартовали продажи микроавтобусов "ГАЗель City".

Фото: sto-gaz.ru