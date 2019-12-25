В компании уточнили, что фильм содежит сцены насилия.

Google объяснил блокировку фильма "Крым. Путь на Родину" в YouTube. Журналистам "РИА Новостей" в пресс-службе компании рассказали, что ограничения на просмотр контента связаны со сценами насилия, которые есть в видео. Поэтому руководство хостинга не позволяет смотреть фильм лицам, которые не достигли определенного возраста.

На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. пресс-служба Google

Напомним, что картина снималась первым заместителем генерального директора ВГТРК АНдреем Кондрашовым. По мнению автора фильма, ограничения к доступу связаны с предстоящей годовщиной воссоединения полуострова и России. Известно, что его работа вышла на канале "России-24".

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