В компании рассказали об условиях нового налогообложения на онлайн-платформе.

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США, которые получают доход от рекламы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской компании. По данным специалистов, нововведение может начать действовать уже с лета текущего года.

Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube. сообщение YouTube

В заявлении говорится о том, что если онлайн-платформа не получит необходимые данные до 31 мая, то Google потребует вычета от блогеров-нарушителей регламента до 24 процентов общемировых доходов на сервисе. В случае предоставления информации, налогом будет облагаться только доход, полученный блогером за просмотр его контента в США (от нуля до 30 процентов). Параметр будет зависеть от того, если ли налоговое соглашение у страны, из которой блогер, с Вашингтоном.

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