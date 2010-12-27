Голодец: Россия привержена честному, чистому и открытому спорту

Россия не будет делать поблажек в борьбе с допингом.

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что Россия привержена честному, чистому и открытому спорту. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление спикера на заседании коллегии Минспорта. Страна не намерена делать поблажек или "скидок" в борьбе с допингом спортсменов. Однако международные ограничения не должны быть политизированными. Чиновница высказалась против попыток дискриминировать атлетов из РФ.

Наша позиция непреклонна, и мы будем двигаться в этом направлении...Мы создадим все условия для эффективных занятий, для подготовки наших ребят, и мы докажем - мы сильные заявила чиновница

Голодец поздравила виды спорта, которые принесли награды государству. Она выделила пловцов, фигуристов и художественных гимнастов. За 2019 год Россия получила 600 медалей. Такого результата страна не получала давно.

Ранее Piter.tv писал о том, что американцы планируют бойкотировать россиян на ОИ-2020.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

