Главный диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина

Виктор Тутельян назвал, сколько чашек кофе можно выпивать каждые сутки.

Главный внештатный диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина. Об этом Виктор Тутельян рассказал в рамках выступления на пресс-конференции, посвященной реализации национальных проектов. Эксперт не рекомендовал употреблять более трех чашек кофе ежедневно. Он также опроверг сведения о том, что их необходимо запивать водой.

По разным данным, три раза в день по чашке кофе – это хороший такой стимулирующий. Там действует кофеин, это возбуждает человека, мобилизует его, поэтому три чашечки кофе вполне допустимы, но не перед сном Виктор Тутельян, диетолог

Врач напомнил, что кофеин может негативно сказаться на режиме дня, если употреблять его в чрезмерных количествах.

Диетолог дал советы по питанию в холода.

Видео: Facebook / Будущее России. Национальные проекты