Главная злодейка сериала "ВандаВижн" может получить собственный проект

Других подробностей пока не разглашается.

Сериал "ВандаВижн" вселенной кино, сериалов и комиксов Marvel может получить свой собственный спин-офф на платформе Disney Plus. Об этом со ссылкой на своих источников сообщил портал Variety.

Главной героиней проекта должна стать ведьма Агата Харкнесс в исполнении актрисы Кэтрин Хан. В качестве сценариста и продюсера проекта призвали автора "ВандаВижн" Джека Шеффера. Других подробностей пока не разглашается.

По сюжету сериала робот Вижн, который ранее погиб от рук Таноса, воскрес и живет счастливой жизнью с ведьмой Вандой Максимофф в американском пригороде. Основным антагонистом ведьмы стала Агата Харкнесс, которая в финале сериала оказалась заперта в городе Вествью своей "коллегой".

По итогам проекта оказалось, что сериал связан с фильмом киновселенной Marvel "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Фото: Twitter / WandaVision (Marvel Studios)