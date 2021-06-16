Ранее Владимир Уйба вакцинировался от COVID-19.

Глава Коми госпитализирован с коронавирусом. Об этом Владимир Уйба сам сообщил подписчикам в видеообращении, опубликованном в социальной сети "Вконтакте". Чиновник уточнил, что госпитализирован с коронавирусом в республиканскую инфекционную больницу. Известно, что еще в феврале текущего года губернатор сделал прививку от COVID-19, получив высокий титр антител.

Если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме Владимир Уйба, глава Коми

Напомним, что за последние сутки по России зафиксировано 14 185 новых случаев заражения коронавирусом.. По Москве выявлено 6805 заражений. За все время с начала пандемии медики зарегистрировали 5 236 593 случая инфицирования.

Глава Коми ответил на возмущения жителей фразой "Для вас я — Путин".

Видео: ВКонтакте / Владимир Уйба