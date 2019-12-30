Чиновник пока что не комментирует ситуацию.

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ. Михаил Игнатьев может покинуть должность на этой или следующей неделе.

Сам чиновник не комментирует свой возможный уход с поста. Ранее Игнатьев стал героем скандала, связанного с неподобающим отношением к сотруднику МЧС. Чиновник заставил офицера службы прыгать, чтобы достать до ключей от пожарной машины. Видеозапись этого поведения распространилась в социальных сетях. Общественность возмутилась действиями главы региона. До этого Игнатьев призвал "мочить" журналистов, которые позволяют себе критиковать власть.

Напомним, что Игнатьев возглавляет Чувашию с 2010 года. До этого он трудился на должности министра сельского хозяйства республики.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Единой России" предложили исключить главу Чувашии из партии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

