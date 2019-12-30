В "Единой России" предложили исключить главу Чувашии из партии

Поведение Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин в Чувашии привлекло на прошлой неделе широкое общественное внимание.

Стало известно, что комиссия по этике партии "Единая Россия" единогласно проголосовала за исключение из своих рядов главы Чувашии Михаила Игнатьева. Решение представлено в виде рекомендации президиуму Генсовета партии.

Причиной такого решения стало нарушение этических норм.

Ранее появилась информация о том, что чиновник заставил офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины. За это он подвергся критике со стороны общественности. Игнатьев заявил, что не проявлял непочтительного отношения к сотрудникам экстренного ведомства. Он назвал "откровенной ложью" обвинения в неуважении к МЧС.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев также призывал "мочить" журналистов, критикующих власть.