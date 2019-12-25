Генсек ООН прокомментировал беспорядки в США

Гутерреш призвал американцев отказаться от беспорядков и вернуться к мирным протестам.

Генеральный секретарь ООН прокомментировал беспорядки в США. Об этом Антониу Гутерреш написал в собственном аккаунте в Twitter. Иностранец выразил сожаление из-за того, в Америке начались массовые бунты. Он призвал население страны к мирным акциям протеста.

Мое сердце разрывается, когда вижу жестокость на улицах страны нашего пребывания и города Нью-Йорка. Жалобы должны быть услышаны, но их необходимо выражать мирным путем Антониу Гутерреш, Генсек ООН

По словам представителя ООН, властям США следует сдержанно реагировать на митинги, чтобы избежать новых столкновений. Дипломат напомнил, что разнообразие внутри государства должно стать богатством, а не угрозой. Он уверен, что США следует избавиться от расизма и предоставить всем гражданам равные условия для существования.

Поклонская обратилась в ООН по вопросу водной блокады Крыма.