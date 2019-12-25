Генсек ООН призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Он обратился к сторонам конфликта с призывом провести переговоры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности организации 17 мая. Его слова передает "РИА Новости".

По его словам, ООН приложит все усилия для достижения немедленного прекращения огня сторонами конфликта. Гутерреш считает, что единственный выход из данной ситуации – переговоры.

Бой должен прекратиться. Ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву. Антониу Гутерреш, генсек ООН

Также он выразил потрясение по поводу нападения на лагерь беженцев в Газе и заявил, что гуманитарные объекты должны быть под надежной защитой. Гуттереш убежден, что никаким образом нельзя также препятствовать работе журналистов во время боевых действий.

Ранее глава МИД Палестины назвал Израиль "вооруженным вором".

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций