Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам

Основная часть вопросов касалась рассмотрения споров по границам земельных участков, содействию улучшения жилищных условий, предоставления муниципального жилья, приближения сроков капитального ремонта многоквартирных домов.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел очередной прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Основная часть вопросов касалась рассмотрения споров по границам земельных участков, содействию улучшения жилищных условий, предоставления муниципального жилья, приближения сроков капитального ремонта многоквартирных домов. В этот раз обращения поступили из Выборга, Каменногорска, п. Ильичево, п. Соколинское, п. Краснодолинское, п. Черкасово.

Из п. Соколинское обратилась семейная пара, проживающая вблизи прибрежной полосы, которая уже получила ответы Рослесфонда, Северо-Западного управления рыболовства и других ведомств по поводу спора с соседом о границах земельного участка. Из Каменногорска с аналогичной проблемой обратилась предприниматель, после получения решения Верховного суда Российской Федерации. Семейная пара из п. Ильичево пришла по поводу спора с соседями по использованию подъездной дороги, которая находится за пределами границ земельного участка, находящегося у них в собственности.

Второй большой блок вопросов касался жилищных вопросов: предоставления муниципального жилья и постановки на муниципальную очередь. Два заявления поступило по капремонту: первая жалоба касалась урегулирования вопросов об устранении замечаний после проведения капремонта, вторая — по поводу приближения сроков капремонта в многоэтажном доме, жильцы которого не хотят собирать общее собрание и углубляться в организационные вопросы.

Каждый прием главы администрации — это рассмотрение индивидуальных вопросов с участием всех представителей профильных комитетов, консультации по жилищному, земельному законодательству, муниципальному праву, гражданско-правовым отношениям и другим вопросам, с которыми приходят граждане.

Как показывает практика, личные встречи главы с жителями района дают двусторонний положительный результат: муниципальная власть узнаёт об актуальных проблемах на территории и реагирует на возникающие ситуации, а жители имеют возможность получить содействие и ответы на свои вопросы.

Напомним, прием главы администрации Выборгского района проходит ежемесячно.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО