Специалисты полагают, что нашли свидетельства древнего массового убийства.

Генетики изучили ДНК убитых 6200 лет назад жителей Балкан. Об этом сообщил научный портал Phys.org. Ученые рассказали, что обнаружили свидетельства одного из самых древних массовых убийств. Найденные останки принадлежали 38 людям из энеолитического захоронения в Поточани в Хорватии.

Специалисты установили, что почти 70 процентов умерших не были родственниками. Все жертвы имели разный возраст, а соотношение мужчин и женщин было приблизительно равно. На данный момент исключена версия того, что люди погибли из-за междоусобных войн или "избирательных убийств". Черепно-мозговые травмы выявлены только у 13 жертв, а в большинстве случаев насильственной смерти повреждены только мягкие ткани. При этом явные следы на костях не остаются. Ученые полагают, что перед ними доказательства беспорядочной резни населения, которое не было готово к боевым действиям.

Ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками.

Фото: Pixabay.com