Гендиректор "Зенита" ожидает наплыв финских болельщиков на матчи Евро-2020 в Петербурге

О своих ожиданиях от предстоящих матчей чемпионата Европы по футболу Александр Медведев рассказал ТАСС.

Функционер отметил, что наличие сборной Финляндии в группе с российской командой на групповом этапе предстоящего ЧЕ-2020 по футболу обеспечит приток болельщиков из страны Суоми в Петербург. Этому поспособствует наличие поездов "Аллегро", которые смогут быстро довезти до Северной столицы. Сборная Финляндии проведет два матча на стадионе в Петербурге – против сборной России и сборной Бельгии.

Медведев также предположил, что было бы неплохо, если 60 лет спустя российская сборная повторит свой успех на европейском первенстве. Сборная Советского союза выиграла Кубок Европы в 1960 году.

Напомним, соперниками сборной России по футболу на групповом этапе Евро-2020 стали сборные Бельгии, Финляндии и Дании. Последний матч подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть на выезде, другие игры пройдут на "Газпром Арене". Уже сейчас известно, что в честь старта чемпионата на Дворцовой площади выступит Валерий Гергиев.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"