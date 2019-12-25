Это планируется осуществить в ближайшее десятилетие.

Газопровод "Северный поток 2" могут приспособить для транспортировки водорода. Об этом сообщил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью изданию Handelsblatt.

По его словам, это планируется осуществить в ближайшее десятилетие. Предварительные исследования уже были проведены.

Материально-технические испытания все еще продолжаются, но на данный момент работа компаний, которые занимаются испытаниями и сертификацией, затруднены из-за угрозы санкций. Мы надеемся решить эту проблему в ближайшее время. Маттиас Варниг, исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG

Издание РБК попросило экспертов прокомментировать данное заявление Варнига. Так, старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что поставка водорода будет невозможна, так как трубопровод не приспособлен для таких целей. Существует большая вероятность повреждения металла.

А вот декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина не согласна с данным предположением. По ее словам, система СП-2 может быть свободно трансформирована для транспортировки. Главный вопрос заключается в технологиях, с помощью которых водород был произведен.

Ранее мы сообщали, что поставки газа по "Северному потоку" приостановили из-за планового ремонта.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock