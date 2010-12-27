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ГАТИ Петербурга за прошедшую неделю вынесла штрафов на 13 млн рублей
Вчера, 16:24
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lesjasap
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ГАТИ Петербурга за прошедшую неделю вынесла штрафов на 13 млн рублей

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За семь дней город пострадал на 13 миллионов рублей из-за проведения ремонтных или строительных работ.

ГАТИ Петербурга выписало за последнюю неделю штрафов на общую сумму в 13 миллионов рублей. С 9 по 15 июля инспекция начисляла денежные наказания в основном за несоблюдение правил благоустройства города, а также невосстановление благоустройства испорченной территории после проведенных дорожных или земляных работ.

Самые крупные штрафы получили три организации: "Ювенал", "НБК-Строительство" и "ЛСР-Строй". Первая компания обязуется выплатить в пользу Санкт-Петербурга 210 тысяч рублей, вторая - 60 тысяч, третья - 200 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб

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