ГАТИ Петербурга за прошедшую неделю вынесла штрафов на 13 млн рублей

За семь дней город пострадал на 13 миллионов рублей из-за проведения ремонтных или строительных работ.

ГАТИ Петербурга выписало за последнюю неделю штрафов на общую сумму в 13 миллионов рублей. С 9 по 15 июля инспекция начисляла денежные наказания в основном за несоблюдение правил благоустройства города, а также невосстановление благоустройства испорченной территории после проведенных дорожных или земляных работ.

Самые крупные штрафы получили три организации: "Ювенал", "НБК-Строительство" и "ЛСР-Строй". Первая компания обязуется выплатить в пользу Санкт-Петербурга 210 тысяч рублей, вторая - 60 тысяч, третья - 200 тысяч рублей.

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