G20 экстренно обсудят ситуацию в Афганистане

Встреча пройдет в формате видеоконференции в октябре.

Премьер Италии анонсировал экстренное совещание G20 по Афганистану. Предполагается, что совещание состоится 12 октября.



Темой встречи станет обсуждение ситуации в Афганистане после вывода иностранных войск. Напомним, что армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана 30 августа. Таким образом завершилось 20-летнее военное присутствие Соединенных Штатов в Афганистане.

В середине августа столицу Кабул захватили отряды запрещенной в РФ террористической организации "Талибан". Талибы заняли президентский дворец и объявили о победе в вооруженном противостоянии с официальными властями республики. Президент Ашраф Гани сбежал в ОАЭ.



Известно, что президент России Путин примет решение об участии в совещании G20 после уточнения деталей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее эксперт заявил, что Афганистан может столкнуться с острым продовольственным кризисом.