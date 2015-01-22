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Афганистан может столкнуться с острым продовольственным кризисом
Сегодня, 13:19
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Афганистан может столкнуться с острым продовольственным кризисом

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В Казахстане призвал помочь стране Ближнего Востока в гуманитарном плане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Афганистан может столкнуться с острым продовольственным кризисом. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на встрече глав Шанхайской организации сотрудничества, а также лидеров Организации Договора о коллективной безопасности.

Эта беда неминуемо перешагнет границы центральноазиатского региона и по своим последствиям приобретет глобальный масштаб в первую очередь из-за вынужденной миграции населения.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Специалист подчеркнул, что прогнозы о гуманитарной катастрофе на территории Афганистана делают международные эксперты из ООН. В Казахстане считают, что они не преувеличивают.

Президент Казахстана заявил о необходимости признания паспортов вакцинации в рамках ШОС.

Фото и видео: YouTube / TASS
 

Теги: гуманитарная катастрофа, казахстан, касым-жомарт токаев, оон, шос
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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