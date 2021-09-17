Президент Казахстана заявил о необходимости признания паспортов вакцинации в рамках ШОС

Касым-Жомарт Токаев напомнил о созданной вакцине QazVac ("Казвак").

Президент Казахстана заявил о необходимости признания паспортов вакцинации в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Такое заявление Касым-Жомарт Токаев сделал на саммите ШОС. Политик призвал коллег ускорить процесс.

Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС и их интеграция в многосторонние системы будут способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

В Казахстане напомнили, что перелом в борьбе с распространением коронавируса в глобальных масштабах возможен в том случае, если страны проявят скоординированный подход к иммунизации населения. Нур-султан создал собственную вакцину от ковида, которая получила название QazVac ("Казвак"). В настоящее время клинические испытания доказали ее эффективность. Еще две местные разработки включены в перечень ВОЗ как препараты против коронавируса.

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Фото и видео: YouTube / TASS