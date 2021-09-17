Путин: Россия в пандемию направила на поддержку граждан и экономики около 3 трлн рублей

Глава РФ назвал ключевые инструменты для стимулирования роста в экономике.

Россия во время пандемии коронавируса направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей. Этот показатель составляет свыше 4,5% от государственного ВВП. Такой информацией с представителями стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества сообщил российский президент Владимир Путин. Он выступил на саммите ШОС в видеоформате.

Россия направила порядка 3 трлн рублей на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства считает, что основными инструментами для стимулирования дальнейшего экономического роста в странах ШОС должны стать цифровизация и распространение более экологичных технологий.

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Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24