Футболистки разрыдались во время акции в поддержку Black Lives Matter

Спортсменки из "Чикаго" заплакали перед игрой с «Вашингтон Спирит».

Футболистки из США разрыдались во время акции в поддержку Black Lives Matter. Ролик в Twitter-аккаунте опубликовала одна из журналисток по имени Криста Руч. Она снимала данное спортивное мероприятие. Корреспондентка рассказала, что игроки "Чикаго" Джули Эртц и Кейси Шорт заплакали во время исполнения национального американского гимна перед матчем против команды "Вашингтон Спирит".

Футболистки эмоционально отреагировали на акцию, которая поддерживает движение "Жизнь чернокожих имеет значение". В ее рамках спортсменки встали на одно колено. Эртц и Шорт обнялись и заплакали.

Напомним, что Black Lives Matter популярное движение против расизма.

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Видео: Twitter / Krista Ruch