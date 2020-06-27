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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Оказалось, что он женат на Россиянке.

Журналисты и юзеры социальных сетей смогли установить личность американского полицейского, на руке которого заметили татуировку "Россия". Снимок стража порядка был сделан в Хьюстоне, где он обеспечивал безопасность во время акции Black Lives Matter.

Полицейским оказался женатый на россиянке Майкл Аскью. В его профиле в Facebook долгое время стоит аватарка с изображением Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. Кстати, на его руке помимо надписи "Россия" также есть слово "Хабаровск". 

Супругу американца зовут Анастасия. На своей странице в соцсетях Майкл транслитом признается ей в любви ("Ya Tebya lublyu navsegda Malishka") и называет ее "my malishka". На свадьбе у молодоженов был плакат с подписью "Настя и Миша форевз тугез".

Фото: Facebook / Michael Askew, Twitter / Steve Campion

Видео: YouTube / MLive 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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