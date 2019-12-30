Фредди Меркьюри "снялся" в фильме "Богемская рапсодия"

Видео отрывка из фильма стало результатом работы нейросети.

В интернете появилось видео, на котором участие в фильме "Богемская рапсодия" приняла участие цифровая копия вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Это произошло благодаря технологии замены лиц. Пользователь Ctrl Shift Face представил результат работы нейросети, заменившей лицо актера Рами Малека, сыгравшего главную роль в картине.

Картина "Богемская рапсодия" вышла на российские экраны в октябре 2018 года и завоевала премии "Оскар" в 4-х номинациях.

В комментарии порталу NME барабанщик Queen Роджер Тейлор отметил, что критические отзывы журналистов на фильм "Богемская рапсодия" связаны с тем, что группа "слишком знаменита".

Для тех, кто заинтересовался технологией Deepfake, мы подготовили список самых популярных и интересных каналов, на которых можно посмотреть примеры других работ. Больше всего достается актеру Киану Ривзу.

Фото: Ctrl Shift Face / YouTube