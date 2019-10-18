Барабанщик Queen ответил критикам "Богемской рапсодии"

Роджер Тейлор связал негативные рецензии с популярностью группы.

В комментарии порталу NME музыкант отметил, что критические отзывы журналистов на фильм "Богемская рапсодия" связаны с тем, что группа "слишком знаменита".

Музыкант считает, что плохие оценки означают, что фильм будет успешным у зрителей, поскольку они получают большую радость от просмотра, чем кинокритики.

Фильм "Богемская рапсодия" вышел на российские экраны в октябре 2018 года и завоевал премии "Оскар" в 4-х номинациях.

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Видео: YouTube/20th Century Fox Russia, Freddie Mercury