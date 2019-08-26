Фредди Меркьюри заменил Рами Малека в сериале "Мистер робот"

В сети появилась необычная версия знаменитого сериала.

На YouTube появился ролик, где главный герой сериала "Мистер Робот" кардинально сменил внешность. Вместо актера Рами Малека зрители увидели, как монолог читает покойный вокалист группы Queen Фредди Меркьюри.

Разумеется, знаменитый музыкант не принимал никакого участия в съемках. Все это результат работы нейросети. Автор канала использовал технологию Deepfake. Программа вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Примичательно, что Малек сыграл роль Меркьюери в биографической ленте "Богемская рапсодия". За свою игру Малек удостоился премий "Оскар" и "Золотой Глобус".

Для тех, кто заинтересовался технологией Deepfake мы подготовили список самых популярных и интересных каналов, на которых можно посмотреть примеры других работ. Больше всего достается актеру Киану Ривзу.

Видео: YouTube/ Ctrl Shift Face