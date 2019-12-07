Александр Друзь появился на заставке сериала "Друзья"

Менять человеческий образ позволяет технология DeepFake, основанная на искусственном интеллекте.

Изображение знатока игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя появилось на заставке проекта "Друзи", в основе которого американский сериал "Друзья". Забавное видео опубликовано на YouTube.

Заменить все лица в видеоролике помогла технология DeepFake, основанная на искусственном интеллекте. Она соединяет и накладывает существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.

При помощи DeepFake Джима Керри удалось поместить в фильм "Сияние", а Михаила Ефремова добавить в трейлер "Ангелов Чарли". Также технология перенесла Роберта Паттинсона в "Бэтмена: Начало", а Юэна Макгрегора – в "Новую надежду".

Ранее мы писали, что съемки спецвыпуска сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Andrew Chaushesku