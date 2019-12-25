Forbes: США ожидают "большие проблемы" из-за ракет РФ

Десятилетия ведения боевых действий ослабили армию США, считает журналист Дэвид Экс.

При воздушном столкновении Соединенных Штатов с РФ или Китаем американские ВВС могут испытать "большие проблемы". Об этом информирует Forbes.

Автор публикации Дэвида Экс считает, что военные действия, которые осуществляли США на протяжении многих десятилетий, заметно ослабили американскую армию. По мнению журналиста, Соединенные Штаты не смогут оказать должного сопротивления потенциальным противникам, которые "равные по силе" с ними.

Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них. Дэвид Экс, журналист

Журналист подчеркнул, военные летчики США привыкли на Ближнем Востоке к боям низкой интенсивности. В случае ведения военных действий с армиями России или Китая, по мнению Экса, предстоит действовать намного быстрее.

В публикации также отмечено, что Белый дом планирует осуществить переформирование ВВС, но это будет происходить в условиях ограниченного бюджета.

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