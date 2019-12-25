Фонд "Защитники Отечества" передал ветеранам с тяжелой инвалидностью из четырех регионов России автомобили с ручным управлением

Все автомобили произведены на заводе "Автотор" в Калининградской области.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобилей отечественного производства с ручным управлением. Их передали девятерым ветеранам специальной военной операции из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Все автомобили произведены на заводе "Автотор" в Калининградской области.

Церемония прошла на территории Центра адаптивного спорта Санкт-Петербурга, созданного в целях развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ключи от автомобилей ветеранам вручили статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После они осмотрели спортивный комплекс, в котором размещены несколько бассейнов, игровые залы, а также залы тяжелой атлетики и общей физической подготовки.

Вручение автомобилей с ручным управлением – значимое событие для наших ветеранов. Приятно, что они пришли на мероприятие вместе с близкими, семьями. Фонд "Защитники Отечества" помогает героям с тяжелыми травмами получить полноценную реабилитацию и необходимую социальную поддержку. Уверена, что адаптированная техника даст им возможность вернуться к активной жизни, стать более мобильными. Низкий поклон нашим ветеранам за служение Отчизне. Мы всегда будем помогать защитникам, чтобы они нашли в себе силы жить, несмотря на ограничения. У нас очень много ребят, которые своим примером показывают: нет ничего невозможного, нужно просто двигаться дальше, – подчеркнула Анна Цивилева.

Ранее фонд уже передал ветеранам СВО из разных регионов страны более 140 автомобилей с ручным управлением. Месяц назад прошла церемония вручения таких машин защитникам из Москвы, Московской, Тульской и Смоленской областей.

Фонд "Защитники Отечества" весной 2024 года предложил выдавать автомобили с ручным управлением ветеранам специальной операции, которые имеют парную ампутацию нижних конечностей или передвигаются исключительно на креслах-колясках. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Всего до конца 2025 года планируется выдать более 500 таких транспортных средств.

Каждый защитник, который получает машину с ручным управлением, бесплатно учится навыкам вождения, в этом помогает ДОСААФ России.

С благодарностью от лица получателей автомобилей выступил ветеран спецоперации из Ленинградской области Егор Крепостнов.

В первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность фонду "Защитники Отечества" за поддержку и помощь в оформлении льгот. После получения автомобиля планирую активно использовать его для поездок к протезистам, так как мой процесс реабилитации еще не завершен, а также для решения повседневных задач. Это значительно упростит для меня логистику. В ближайших планах – начать заниматься следж-хоккеем и другими видами спорта. Буду на машине ездить на тренировки, – отметил Егор.

После церемонии Анна Цивилева провела встречу с ветеранами СВО и членами их семей. Обсудили тему вовлечения защитников в занятия спортом, а также вопросы обучения, переобучения и трудоустройства, в решении которых фонд помогает ветеранам и их близким.

Председатель фонда рассказала о комплексной работе по содействию реабилитации и ресоциализации ветеранов спецоперации, получивших тяжелые травмы. Так, фонд выдает им спортивные протезы в качестве ТСР, не входящих в федеральный перечень, а с 2025 года организовал выдачу технических средств реабилитации для занятий следж-хоккеем (саней и экипировки). Также фонд адаптирует жилье защитников с инвалидностью под их нужды, включая установку системы "умный дом" и переоборудование санузлов, кухонь, рабочих зон и лестничных сходов.

По поручению Президента России фонд содействует развитию рынка адаптивной одежды, в том числе за счет проведения Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях", победители которого смогут предложить свои модели для массового производства.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Фото: Фонд "Защитники Отечества"