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Финский "Йокерит" снялся с плей-офф КХЛ

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Команда не сыграет в Петербурге с 17 марта.

Как сообщил портал "Чемпионат", из-за ситуации с распространением коронавируса финская команда "Йокерит" приняла решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Хоккейный клуб должен быть проводить матчи 2-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина против СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч должен быть начаться 17 марта на домашнем льду армейцев.

Официального подтверждения пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что бывший игрок СКА Кирилл Сафронов развеял мифы о строгости и жесткости одного из своих первых тренеров, Бориса Михайлова.

Фото: КХЛ
Видео: instagram.com/jokerithc, youtube/Jokerit Helsinki

Теги: йокерит, кхл, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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