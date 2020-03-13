Экс-хоккеист СКА Кирилл Сафронов развеял миф о жесткости тренера Михайлова

Игрок с теплом вспоминает одного из своих главных тренеров.

Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов развеял мифы о строгости и жесткости одного из своих первых тренеров, Бориса Михайлова. Разговор с хоккеистом опубликовал "Петербургский дневник".

Сафронов засомневался в том, что многие игроки боялись Михайлова: к самому хоккеисту тренер никогда не был жесток. Также по-отечески Михайлов относится к молодым Илье Горбушину, Константину Горовикову, Егору Михайлову. Экс-хоккеист вспомнил, как тренер лишний раз подкармливал его бутербродами с икрой, чтобы игрок рос и получал витамины. Михайлова Сафронов считает человеком, который дал ему путевку в серьезный большой хоккей.

Сафронова называли "золотым мальчиком петербургского хоккея", ведь в 16 лет он уже вышел играть за СКА. Играть в НХЛ у хоккеиста не получилось: за океаном он оказался не в самой сильной команде.

Там хоккейная индустрия – конвейер, игроки только так меняются. Нельзя ни в коем случае к себе требования снижать. Плюс в Северной Америке еще такая психология – тебя только хвалят. И ты думаешь, что вся карьера впереди, будешь еще в НХЛ… – рассказал хоккеист.

НХЛ остановила сезон из-за коронавируса.

Фото: ХК "СКА"