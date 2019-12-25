История любви девушки и якудзы.

В прокат вышел фильм "Все оттенки Токио" режиссера Уилльяма Олссона. Кинокартина стала экранизацией романа "Потерянные девушки и отели любви", вышедшего в 2006 году из-под пера Кэтрин Харнахан.

Главная героиня Маргарет в роли Александры Даддарио сбегает от прошлого в Японию. Там девушка преподает английский язык, а в свободное время проводит с местным якудзой в шумном Токио под неоновыми вывесками.

Возрастное ограничение: 18+

Цена: от 250

Фото: скриншот трейлера "Кинопоиск"