В прокат вышел фильм "Все оттенки Токио" режиссера Уилльяма Олссона. Кинокартина стала экранизацией романа "Потерянные девушки и отели любви", вышедшего в 2006 году из-под пера Кэтрин Харнахан.
Главная героиня Маргарет в роли Александры Даддарио сбегает от прошлого в Японию. Там девушка преподает английский язык, а в свободное время проводит с местным якудзой в шумном Токио под неоновыми вывесками.
Возрастное ограничение: 18+
Цена: от 250
Фото: скриншот трейлера "Кинопоиск"
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