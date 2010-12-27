Фанаты Человека-паука объявили о штурме офисов киностудии Sony Pictures

Акция, которая будет носить исключительно мирный характер, запланирована на 19 октября.

Фанаты Человека-паука объявили о готовящемся штурме офисов киностудии Sony Pictures. Акция, которая будет носить исключительно мирный характер, запланирована на 19 октября. В Facebook появилась страница мероприятия.

Активисты в костюмах Человека-паука посетят офисы компании Sony в Нью-Йорке и Калвер-Сити. В настоящий момент к мероприятию присоединились шесть тысяч человек, около четырех тысяч заявили, что им интересна эта акция.

Ранее стало известно, что Marvel (дочерняя компания Disney) перестанет выпускать фильмы с участием супергероя. Причиной тому стал денежный спор, который продолжался между Disney и Sony несколько месяцев. В частности, Disney предлагала поровну делить финансирование будущих блокбастеров и прибыль от них. В свою очередь Sony настояла на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney получает только 5 % от прибыли.

Главная цель синефилов — достучаться до Sony и вернуть любимого персонажа в киновселенную Marvel.

Ранее мы писали, что в сети появился первый трейлер драмы о домогательствах в Fox News.

Фото: Instagram / spidermanmovie