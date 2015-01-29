ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot

Мариуш Блащак оценил военную помощь ФРГ для Украины.

Германия предложила Польше разместить на государственной границе с Украиной восемь зенитно-ракетных комплексов Patriot. Соответствующее заявление в ходе выступления в местном парламенте (сейме) сделал министр по обороне Мариуш Блащак. Ранее коллега из ФРГ Кристине Ламбрехт объявила прессе о договоренности с польским коллегой о патрулировании республиканского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении на территории страны ПРО Patriot.

Германия говорит о восьми пусковых установках системы Patriot. Мариуш Блащак, министр по обороне Польши

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, а также вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с инициативой разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.

Германия планирует с 2025 года держать в боеготовности для защиты НАТО 30 тыс. военных.

Фото и видео: YouTube / TVP Info