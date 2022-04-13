ФБР участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро

Майкл Дрисколл и Кишант Сюэл раскрыли подробности вчерашнего инцидента на станции 36th Street в Бруклине.

ФБР США участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал помощник руководителя офиса надзорного американского ведомства по городу Майкл Дрисколл. Правоохранитель уточнил, что говорит о вчерашнем инциденте в Бруклине, который фиксировался на территории подземной станции 36th Street.

ФБР и объединенная группа по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка полностью взаимодействуют. Процесс будет долгим, так как мы собираем всю возможную информацию, чтобы отследить все зацепки. Майкл Дрисколл, представитель полиции НЙ

Шеф полиции Кишант Сюэл уточнил, что в настоящее время идет розыск подозреваемого. Предположительно, огонь по пассажирам открыл темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете и противогазе. Изначально он открыл канистру, которая быстро заполнила пространство дымом. Затем он отправился стрелять. На текущий момент известно о 23 пострадавших. Спустя некоторое время после произошедшего, оперативники нашли брошенный автомобиль. Предположительно, он связан со стрелявшим. Пустая машина находилась в восьми километрах от места преступления. Ранее фургон был арендован 62-летним мужчиной в Филадельфии.

В Викторвилле штата Калифорния в результате стрельбы в ТЦ пострадала девятилетняя девочка.

Фото и видео: YouTube / NBC News