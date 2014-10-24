Пострадавших - минимум 16 человек.

Американский телеканал CNN: неизвестный открыл огонь на станции метро в Нью-Йорке, пострадало примерно 16 человек. Известно, что трагедия зафиксирована на территории округа Бруклин в городе Нью-Йорк. Ранее журналисты сообщали о пяти пострадавших, но количество раненых увеличилось. По меньшей мере один пациент сейчас находится в критическом состоянии.

Президент США был проинформирован о последних событиях, связанных со стрельбой в нью-йоркском метро. Высокопоставленные сотрудники находятся на связи с мэром Адамсом и комиссаром полиции Сьюэлл. пресс-секретарь Белого дома

Журналист сообщил зрителям о том, что правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Полиция считает, что фигурантом дела может стать мужчина, на лице которого был надет противогаз. В собственных аккаунтах в социальных сетях сотрудники закона заметили, что на станциях не обнаружено никаких взрывных устройств.

Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости