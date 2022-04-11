Стрельба произошла в ночном клубе в американской Айове

Стрельба произошла в ночном клубе в американском штате Айова. По данным местных правоохранительных органов, трагедия зафиксирована на территории Сидар-Рейпидса. Жертвами стали как минимум два человека, пострадали еще десять. Злоумышленник открыл огонь на территории ночного клуба Taboo. Об инциденте полиции рассказали очевидцы около 01:27 часов утра 10 апреля по местному времени (в 09:27 по московскому времени)
Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах.
заявление полиции США
Американская полиция сообщила, что в настоящее время опрашивает свидетелей, находившихся на месте преступления. Там же работают следователи.
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Фото и видео: YouTube / KCCI
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